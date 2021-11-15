العراق يعلن موعد اول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الصحاف للقناة العراقية الرسمية ليل الأحد ان "العراق سيسيّر رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري ونحن مع العودة الطوعية".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة.

وبلغت ازمة المهاجرين اشتدادا كبيرا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت مستوى جديدا عندما قام مئات بمحاولة منسقة الأسبوع الجاري ليصدهم حرس الحدود البولنديون.

وقال الصحاف إن بغداد ستعيد المهاجرين الى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية".

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أن سفارة العراق في موسكو "بدأت بتسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق" في خطوة تأتي استعدادا "لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة".

وعلق العراق "حتى إشعار آخر" منذ الخامس من آب/أغسطس الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها "نحو ألف شخص"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك، أوضح الصحاف أن "الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية وعبر بيان رسمي أوضحت أن الناقل الوطني أي الخطوط الجوية العراقية، أوقفت رحلاتها من العراق إلى بيلاروس لكن رحلات العودة لا تزال مستمرة".