سیاسة

حصيلة قياسية من القتلى خلال مظاهرات حاشدة جديدة في الخرطوم

author_image سوار أحمد
يوم دموي خلال مظاهرات حاشدة جديدة ضد الانقلاب في السودان - الصورة لفرانس 24
يوم دموي خلال مظاهرات حاشدة جديدة ضد الانقلاب في السودان - الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط السودان قتلى مظاهرات الخرطوم

أربيل (كوردستان 24)- أكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل 15 متظاهرا على يد قوات الأمن في الخرطوم خلال احتجاجات الأربعاء، وذلك في أكثر ايام السودان دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي ثالث "مليونية" من الاحتجاجات لصد انقلاب عبد الفتاح البرهان نزل آلاف السودانيين في مظاهرات جديدة الأربعاء على الرغم من سقوط عشرات القتلى وتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحافيين.

وأوضح الأطباء أن غالبية القتلى والجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في "الرأس والصدر والعنق". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة متظاهرين.

وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا على شركائه المدنيين في الحكم في 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلى 39 قتيلا.

وقال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) ما أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.

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