سیاسة

المقاتلات العراقية تدك أوكارا لداعش في ديالى

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام ضربات جوية داع ديالى

أربيل (كوردستان 24)- نفذت القوة الجوية العراقية ضربات جوية على أوكار لتنظيم داعش، حيث تمكنت من إيقاع خسائر بينهم في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الامني يوم الاربعاء، في بيان، ان "القوات الامنية شرعت بتنفيذ عملية امنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتفتيش حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

واكد البيان ان "النتائج كانت تنفيذ 8 ضربات جوية، استهدفت خلالها أهداف للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ، ومازالت العملية مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية من هذه العملية."

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