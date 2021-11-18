تحذير مزدوج لإيران بسبب برنامجها النووي

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت الولايات المتّحدة وحلفاؤها الخليجيون العرب تحذيراً مشتركاً إلى إيران، متّهمين إيّاها بـ"التسبّب بأزمة نووية" وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة.

وأعرب ممثلو الولايات المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في بيان يوم الأربعاء، عن أسفهم لعدم تلبية خطوات إيران الأخيرة في برنامجها النووي لأيّة احتياجات مدنية بل على العكس قد تكون مهمة لبرنامج أسلحة نووية.

وحذرت الدول المجتمعة طهران من الاستمرار في تلك الخطوات متهمينها "بالتسبّب بأزمة نووية" وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة.

وقالت الولايات المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في البيان مشترك الذي أصدرته مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران إنّ "جميع المشاركين حضّوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية" المتمثّلة بالمفاوضات المقرّر استئنافها في فيينا قريباً والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، "للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة".

وفي بيانهم المشترك أعرب ممثّلو الولايات المتّحدة والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت عن أسفهم لأنّ "إيران خطت خطوات لا تلبّي أيّ احتياجات مدنية لكنّها قد تكون مهمّة لبرنامج أسلحة نووية".

ومن المقرّر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.