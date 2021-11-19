رئيس حكومة اقليم كوردستان يصل البحرين للمشاركة في "حوار المنامة"

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى البحرين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في منتدى (حوار المنامة 2021).

ويتألف الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان، من وزيري شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

ويستمر المنتدى في نسخته الـ 17 ثلاثة ايام، وتجمع هذه القمة الامنية وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

وسيجري حوا المنامة بحضور أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، ويعد منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ولقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عامة.