سیاسة

قصف إسرائيلي على حمص يسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل

author_image سوار أحمد
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2015 لانطلاق صاروخ حيتس 3 الاعتراضي من مكان لم يتم الكشف عنه جنوب تل أبيب- الصورة لفرانس 24
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2015 لانطلاق صاروخ حيتس 3 الاعتراضي من مكان لم يتم الكشف عنه جنوب تل أبيب- الصورة لفرانس 24
سوریا سوريا حمص قصف اسرائيلي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام سورية رسمية ان قصفا اسرائيليا على حمص فجر الأربعاء، تسبب بمقتل مدنيين اثنين واصابة سبعة اشخاص غالبيتهم جنود.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ان "الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي على مدينة حمص".

وقال المصدر العسكري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن "العدوان أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ويذكر أنه خلال الأعوام الماضية، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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