مركز كوردستان24 للأبحاث واستطلاع الرأي ينظم ملتقى عن "مستقبل العراق ومكانة اقليم كوردستان"

أربيل (كوردستان 24)- ينظم مركز الأبحاث واستطلاع الرأي التابع لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، منتدى تحت عنوان "مستقبل العراق ومكانة إقليم كوردستان في الحكومة المقبلة".

وينطلق المنتدى، الذي يعقد في السليمانية، اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء.

وستخلل المنتدى، حوارات علمية مفتوحة بخصوص مستقبل العراق إقليمياً ودولياً.

وتأسس مركز الأبحاث واستطلاع الرأي، مع انطلاق قناة كوردستان 24، ومهمته إجراء الأبحاث واستطلاعات الرأي إزاء العديد من قضايا إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة.

وسبق أن عقد المركز عدداً من المنتديات والحلقات الحوارية بشأن قضايا الساعة.