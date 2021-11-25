واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا اقتربت إيران من الحصول على سلاح نووي

أربيل (كوردستان 24)- قالت واشنطن انها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة من الحصول على سلاح نووي.

وجاء ذلك يوم الأربعاء، في تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي قال فيها "إذا بدؤوا في الاقتراب أكثر من اللازم (من صنع قنبلة نووية)، عندها طبعاً لن نكون مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي".

وقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط في وقت سابق، ان قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل، في حالة فشل المحادثات بين طهران والقوى العالمية.

وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لمجلة "التايم" "قال رئيسنا إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. الدبلوماسيون في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا تم توجيهها".

ووفق ما تقول الحكومات الغربية فإن إيران الآن أكثر تقدما في برنامجها للأسلحة النووية، أكثر من أي وقت مضى.