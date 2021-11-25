سیاسة

المفوضية تنهي عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الخميس، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي.

وكان آخرها محطات محافظة نينوى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وذلك بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين.

وذكرت المفوضية في بيان "أن نتيجة العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين، الذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات ".

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