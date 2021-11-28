فوز متاخر لبرشلونة على فياريال في بطولة اسبانيا

أربيل (كوردستان 24)- حقق برشلونة فوزا متاخرا على فياريال 3-1 في عقر دار الاخير السبت في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل اهداف الفريق الكاتالوني الهولنديان فرانكي دي يونغ (48) وممفيس ديباي (88) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء)، بعد ان ادرك المهاجم النيجيري صامويل شوكوويزي التعادل لفياريال (76).

وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي اشبيلية الاحد.

والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا منذ ان استلم مدربه الجديد واسطورته تشافي تدريبه بعد الانتصار الاول على اسبانيول بهدف نظيف.

ودخل فياريال المباراة وهدفه تعويض خسارته على ارضه امام مانشستر يونايتد الإنكليزي صفر-2 الثلاثاء الماضي في دوري ابطال اوروبا، وبات يحتاج الى تجنب الهزيمة امام مضيفة اتالانتا الايطالي في الجولة الاخيرة مطلع الشهر المقبل ليضمن بطاقة التاهل الى ثمن النهائي. لكنه خاض المباراة في غياب مهاجمه جيرار مورينو لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية.