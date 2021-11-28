نيجيرفان بارزاني: استمرار هجمات داعش "خطر حقيقي" ويستلزم تنسيقا ثلاثيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، ان استمرار واتساع نطاق هجمات تنظيم داعش خطر حقيقي، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة "أوجه تعازي وعمق حزني لعائلات شهداء البيشمركة الأبطال الذين استشهدوا ليلة امس في محيط كولجو".

واضاف "أدعو الباري عز وجل أن يتغمد أرواحهم برحمته ويسكنهم في فسيح جناته، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع ان "اتساع واستمرار هجمات داعش هو رسالة خطر وتهديد حقيقي للمنطقة، لذا فإن المساعدة والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي، هو أمر مُلحّ، وضروري".

ودعا نيجيرفان بارزاني الى وضع آليات للتنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبتنسيق مع قوات التحالف، لحشد كافة الجهود لمحاربة تنظيم داعش ومهاجمته".

واعلنت وزارة البيشمركة يوم الاحد، إحباط هجوم لداعش في حدود ناحية كولجو في منطقة كرميان.

واسفر عن الهجوم استشهاد 5 من مقاتلي البيشمركة واصابة 4 آخرين.