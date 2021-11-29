بعد "كولجو".. البيشمركة تصد هجوما لداعش في منطقة كرميان

أربيل (كوردستان 24)- صدت قوات البيشمركة في إقليم كوردستان هجوما لتنظيم داعش في منطقة كرميان ليل الأحد، وذلك بعد يوم واحد فقط من استشهاد خمسة من البيشمركة بعبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها التنظيم.

وأعلنت وزارة البيشمركة أن قواتها أحبطت هجوما "جبانا" شنه مسلحو داعش في منطقة ريفية بالقرب من منطقة كفري، وهي منطقة متنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال العميد في البيشمركة دلير محمود لكوردستان 24 يوم الاثنين، إن حوالي ثمانية إلى عشرة مسلحين من داعش كانوا يحاولون مهاجمة موقع للبشمركة بين كفري وطوزخورماتو.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من تدمير استهداف عجلة للبيشمركة بواسطة عبوة ناسفة أودت بحياة خمسة مقاتلين وجرحت أربعة على الأقل في كولجو.

وقد قدم كبار المسؤولين في الاقليم وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا تعازيهم لعائلات الضحايا وأدانوا الهجوم.