اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في اسواق اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت اسواق اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا لسعر الدولار مقابل العملة المحلية.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان


100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 168000 دينار
100 جنيه إسترليني = 197000 دينار
100 ليرة تركية = 11500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً


سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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