ارتفاع سعر الدولار في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت اسواق اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا لسعر الدولار مقابل العملة المحلية.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 168000 دينار

100 جنيه إسترليني = 197000 دينار

100 ليرة تركية = 11500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار