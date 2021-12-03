سیاسة

الرئيس بارزاني: من الضروري إعادة النظر بخطوط الدفاع و"سنثأر لشهدائنا"

author_image سوار أحمد
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة، على ضرورة اعادة النظر في خطوط الدفاع لقوات البيشمركة.
وتأتي تصريحات الرئيس بارزاني بعد هجوم لتنظيم داعش ليلة أمس الخميس على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، اسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين وقوات البيشمركة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "يجب اعادة النظر وإجراء تدقيق أكثر في شؤون قوات البيشمركة وخطوط الدفاع واتخاذ الإجراءات الضرورية امام اي تقصير موجود".

وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة الثأر لدماء الشهداء".

واستشهد ليل الخميس 13 شخصا من المدنيين وقوات البيشمركة واصيب 5 آخرون، على اثر هجوم نفذه تنظيم داعش على قرى بمخمور، كما أعلنت مديرية الصحة في اربيل.

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