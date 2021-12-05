رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفنلندي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)-استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 كانون الأول (ديسمبر) 2021، السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيلا.

وجرى في الاجتماع التباحث حول الوضع العام في العراق، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفنلندا.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فنلندا على دعمها لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، ولا سيما في مجال التدريب العسكري. كما شدد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

وأشار السفير الفنلندي إلى الدور الإيجابي لأبناء الجالية الكوردستانية في فنلندا، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة توسيع آفاق العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، وخصوصاً في التبادل التجاري والاستثمار.