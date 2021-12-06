العراق يعلن إجراءات خطة الربط السككي مع أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد، إجراءاتها بشأن الربط مع أوروبا، موضحة في الوقت نفسه تفاصيل الخطة الخمسية.

وقال مدير عام شركة سكك حديد العراق طالب جواد الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سكك الحديد تعرضت لاضرار كبيرة لاسيما في المناطق المحررة، من عصابات داعش الارهابية".

واضاف ان "جهود الملاكات الهندسية والفنية أعادت خط بغداد - الفلوجة بطول 66 كم، فضلا عن التنسيق العالي مع محافظ الانبار لتأهيل الجسور المدمرة، حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 70 بالمئة، الى جانب اعادة تأهيل خط بغداد - بيجي لغرض نقل المشتقات النفطية من مصفى الصمود في بيجي، وشمل العمل مصفى القيارة وحمام العليل".

واشار الحسيني الى ان "سكك الحديد، باشرت بإنشاء سكك بديلة في محطة مؤقتة بعد أن تم تدمير محطة قطار الموصل بشكل كامل".

وبين ان "الخط حاليا جاهز لسير قطارات البضائع".

واضاف ان "السكك جادة بخطوة الربط السككي مع أوروبا عن طريق تركيا، وهناك اجتماع نهاية الشهر الحالي مع الملاكات الفنية والهندسية التركية بالاضافة الى ملاكات اقليم كردستان، لغرض تحديد نقطة الربط مع تركيا"، موضحا أن "هذا المشروع يأتي بالتزامن مع المباشرة بانشاء ميناء الفاو الكبير".

واكد أن "الخطة الخمسية للسكك مرهونة بالحصول على التخصيصات المالية، وتتضمن تنفيذ مشروع القطار المعلق الذي يربط الرصافة بالكرخ وبطول 22 كم، فضلا عن مشروع كربلاء - مسيب - نجف - سماوة، الخط القوسي ويهدف الى نقل بضائع المسافرين ضمن نطاق الفرات الاوسط وإلحاقه بالجنوب والوسط والشمال، فضلا عن مشروع القطار المعلق بين محافظتي النجف وكربلاء، الخاص بنقل المسافرين".