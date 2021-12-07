نيجيرفان بارزاني يندد بتفجير البصرة ويؤكد استعداد الاقليم لاستقبال الجرحى

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالتفجير الذي وقع اليوم في مدينة البصرة وخلف عددا من الضحايا.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة "ندين بأشد عبارات الإدانة ونستنكر الهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف اليوم وسط مدينة البصرة، باستخدام عجلة مفخخة، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين".

واضاف "نتقدم من الأعماق بتعازينا لعوائل وذوي الشهداء، ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم. داعين الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وأقاربهم الصبر والسلوان".

وتابع "ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، ونجدد التأكيد على أن إقليم كوردستان مستعد لاستقبال الجرحى وتقديم كل الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم في مستشفياته".