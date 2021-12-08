سیاسة

لندن محذرة طهران: هذه فرصتكم الأخيرة

author_image سوار أحمد
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - الصورة لرويترز
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - الصورة لرويترز
العالم بريطانيا ايران البرنامج النووي

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي، قائلة إنها "آخر فرصة" لعودتهم للالتزام به، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات النووية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تراس قولها لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث "هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".

وتابعت ليز تراس "يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك" في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف