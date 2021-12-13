بايدن يعلن ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى"

أربيل (كوردستان 24)- وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد كنتاكي ضمن خانة الولايات المنكوبة وصنفها "منطقة كارثة كبرى"، إثر مقتل العشرات في سلسلة من الأعاصير المدمرة التي اجتاحتها الجمعة، ما يمهد الطريق أمام إرسال المزيد من المساعدات الاتحادية إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وطلب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير رسميا هذا الإعلان الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة ومصنعا للشموع. وقال المسؤول في الإدارة إن بايدن تلقى الطلب ووافق عليه مساء الأحد.

وأفاد حاكم كنتاكي بأن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وقال بشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.