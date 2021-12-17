نيجيرفان بارزاني يتابع تداعيات الفيضانات في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب رئاسة اقليم كوردستان ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني يتابع الأوضاع في مناطق محافظة اربيل التي تعرضت للسيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة ليلة امس.

وذكر البيان ان "نيجيرفان بارزاني اتصل صباح اليوم الجمعة بالسيد أوميد خوشناو محافظ أربيل لغرض متابعة أحوال مناطق محافظة أربيل التي تعرضت فجر اليوم لفياضانات نتيجة للأمطار الغزيرة، والتي أسفرت للأسف عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين إضافة إلى إحداث أضرار مادية كبيرة".

واضاف البيان انه وإلى جانب التعبير عن تعاطفه وتقديم تعازيه لعوائل الضحايا، أكد نيجيرفان بارزاني على أن تسرع الجهات المعنية والأجهزة الحكومية للعمل العاجل وبالدرجة الأولى على إنقاذ أرواح المواطنين وإجراء كل ما يلزم لنجدة الضحايا في أسرع وقت ومساعدتهم، وأن تكون المستشفيات في أقصى حالات التأهب لاستقبال الضحايا ومعالجتهم.

من جانبه، قدم السيد محافظ أربيل شرحاً توضيحياً لأوضاع المناطق المتضررة وعمليات النجدة والإنقاذ وأعمال فرق الإسعاف والإنقاذ ونجدتهم للمتضررين منذ بدء الفيضان، وأكد أن الأجهزة والجهات المعنية تعمل وتواصل متابعة المستجدات وتجري اللازم.