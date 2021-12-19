المجلس الكوردي يدعو امريكا و"سوريا الديمقراطية" إلى إيقاف الهجمات ضده

أربيل (كوردستان 24)- دعا المجلس الوطني الكوردي يوم السبت، الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم داعش وقيادة قوات سوريا الديمقراطية إلى وقف الهجمات التي تستهدف مكاتبها.

وقالت قيادة المجلس في بيان "إننا ندين بشدة هذه الممارسات الترهيبية التى اصبحت تهديدا لحياة وسلامة المواطنين فى مناطقنا".

وقامت مجموعة تابعة لحركة الشباب الثوري يوم الجمعة، بإحراق مكتب المجلس الوطني الكوردي في الدرباسية، حيث كان أعضاء المجلس الكوردي ينظمون احتفالات بيوم علم كوردستان.

وجاء الحادث بعد يومين من التوترات بالقرب من الحدود بين كوردستان سوريا وإقليم كوردستان والتي أصيب فيها عدد من حرس حدود الاقليم، في أعقاب هجوم على معبر فيشخابور الحدودي من قبل "الشباب الثوري" التابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وأدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الهجوم يوم الجمعة، وندد بشدة بالهجوم الذي تعرض له مكتب المجلس الوطني الكوردي في الدرباسية، على يد "مجموعة من المخربين المخالفين للقانون".

وحمل المجلس الكوردي حركة الشباب الثوري، التابعة لحزب العمال الكوردستاني، مسؤولية الهجمات التي أصيب فيها عدد من مؤيدي المجلس، بمن فيهم نظام الدين عليكو.

ولم ترد حركة الشباب الثوري حتى الآن على هذه الادعاءات.