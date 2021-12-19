سیاسة

أوميد خوشناو يعلن اضرار الفيضانات ويدعو بغداد لمساعدة اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان أوميد خوشناو اربيل الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو يوم الأحد، الأضرار التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت محافظة اربيل قبل ايام، فيما دعا في الوقت نفسه، الحكومة الاتحادية لدعم اربيل.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي ان الفيضانات ألحقت أضرارا مادية كبيرة بـ 15 منطقة في اربيل، مشيرا الى ان 2509 اسرة قد تضررت، و402 منزلا و867 سيارة، و153 محلا تجاريا، عدا عن المخازن والاسواق ومعارض السيارات.

واشار خوشناو الى ان الأضرار المادية للسيول تُقدر ما بين 20 الى 21 مليار دينار عراقي إضافة إلى أن اضراراً كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والارصفة، داعيا الحكومة الاتحادية الى دعم اربيل من ميزانية الطوارئ.

وأعلن اوميد خوشناو إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في اربيل، تضامنا مع ضحايا السيول والفيضانات والمتضررين منه.

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