بموجب صفقات جديدة.. الصين تبني ألف مدرسة في جميع أنحاء العراق

أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق اتفاقيات مع شركتين صينيتين كبيرتين لبناء ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد كجزء من خطة أوسع لتحسين البنية التحتية التعليمية المتهالكة في البلاد.

وأعلنت الحكومة العراقية أنه بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تم توقيع اتفاق مع شركة "باور تشاينا" يوم الخميس لبناء 679 مدرسة.

وتم توقيع عقد آخر مع شركة صينية أخرى، هي "سينوتك"، لبناء المدارس ال 321 المتبقية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم عقد اجمالي 15 صفقة بين العراق والصين اليوم الخميس فى اطار اتفاقية اطار التعاون بين البلدين ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية.

وساهمت عقود من الصراع في تدمير القطاع التعليمي ومنعته من التعافي والتطور ويعاني البلد من نقص في البنية التحتية لمؤسساته التعليمية ونقص في المباني المدرسية.

وقال مسؤول في وزارة الاسكان لوكالة الانباء العراقية ان العراق بحاجة الى 8 الاف مبنى مدرسي جديد.

وسيتم بناء اجمالي 7 الاف مدرسة جديدة فى العراق بموجب هذه الصفقات مع الصين .