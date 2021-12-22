العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء سداد كامل التعويضات التي أقرتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للكويت، جراء الغزو العراقي لها عام 1990.

وافاد البنك في بيان، إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 للعام 1991، بمجموع 5204 مليار دولار أمريكي".

وتابع "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والاستفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وألزم المجتمع الدولي بغداد بدفع 52.4 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية التي تكبدت خسائر نجمت عن الغزو العراقي للكويت.

وتوقفت بغداد عن تسديد المدفوعات في 2014، أثناء الحرب على تنظيم داعش، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

وتشكل عام 1991 تحالف دولي تقوده أمريكا، لإخراج الجيش العراقي من الكويت.