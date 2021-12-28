أربيل وأورمية توقعان مذكرة تفاهم اقتصادية لتعزيز العلاقات التجارية

أربيل (كوردستان 24)- وقعت السلطات المحلية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مذكرة تفاهم مع نظيراتها الإيرانية في غرب أذربيجان لتعزيز العلاقات بينهما بشكل أكبر.

وترأس أوميد خوشناو، محافظ أربيل، الوفد الذي التقى محمد صادق معتمديان في مدينة أورمية يوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن محافظة أربيل.

ووقع المسؤولون مذكرة تفاهم من 14 نقطة حول العلاقات التجارية الثنائية بما فى ذلك الرحلات الجوية ونقل السلع والخدمات. واتفق الجانبان على "تسهيل" وتوسيع الأنشطة التجارية بين المحافظتين من خلال إنشاء "شركات نقل مشتركة"، وفقا لبيان محافظة أربيل.

واضاف البيان انهما قررا ايضا تعزيز التعاون الثنائي فى مجالات اخرى بما فيها السياحة والاعلام والثقافة والرياضة.

كما اتفق الجانبان على اقامة مناطق صناعية مشتركة على طول الحدود بين اقليم كوردستان وايران . وستجتمع سلطات الطيران من المقاطعتين لمناقشة " اعادة تنشيط " الرحلات الجوية بين المدينتين .

ويتمتع إقليم كوردستان بعلاقات تجارية قوية مع إيران في مختلف القطاعات، لا سيما صناعة الأغذية.

وتشترك أربيل في معبر حدودي بري مع إيران، تتم من خلاله تجارة بقيمة مليارات الدولارات سنويا، وفقا للأرقام الرسمية.