صحة وبیئة

كوردستان تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير وبائي للوزارة انه تم تسجيل 102 إصابة جديدة، 29 منها في أربيل و57 في السليمانية و8 في دهوك و8 في كرميان.

وتماثلت 201 حالة للشفاء، 90 منها في أربيل و46 في السليمانية و55 في دهوك و2 في حلبجة و5 في كرميان و3 في رابرين.

وأكدت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، حالة منها في أربيل وحالتان في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 380640 إصابة، شفي منها 371985، فيما توفي حتى الآن 7108 شخصا.

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