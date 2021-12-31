وصول أول شحنة من عقار"فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- في مسعى إلى تكثيف الجهود لمواجهة انتشار متحور أوميكرون، تسلمت إسرائيل الخميس الشحنة الأولى من عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، الذي أنتجته شركة "فايزر". ويؤكد الخبراء أن هذا الدواء الذي يعطى عبر الفم يقوض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.

وفي الوقت الحالي تقتصر أبرز العلاجات ضد كوفيد-19 على أجسام مضادة مصنعة والمضاد الفيروسي "ريمديسيفير" من "غيلياد"، وهما عقاران يعطيان بالحقن.

بعد إجازة استخدامه من قبل الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل الخميس تسلمها شحنة أولى من عقار "فايزر" المضاد لفيروس كورونا وأعطت الضوء الأخضر لجرعة رابعة معززة من اللقاح لمن هم عرضة للخطر، في مسعى إلى تكثيف الجهود لمواجهة انتشار المتحور أوميكرون ولم ترد وزارة الصحة على طلب الاستفسار عن كمية حبوب الدواء التي تسلمتها.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إثر وصول الحمولة إلى مطار تل أبيب "بفضل التدابير التي أخذناها على وجه السرعة، وصل الدواء سريعا إلى إسرائيل وهو سيساعدنا على تخطي موجة أوميكرون المقبلة في أوجها".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (اف دي ايه) قد أجازت الأسبوع الماضي استخدام عقار "باكسلوفيد" من "فايزر" للأشخاص العرضة لخطر شديد والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وأظهرت تجارب سريرية شملت أكثر من 2200 شخص قدرة هذا العلاج على خفض الوفيات والحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 88 % لدى الأشخاص العرضة للخطر، وقت تناوله في الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.