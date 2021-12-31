مجتمع

مرور أربيل تعلن اغلاق بعض الطرق الرئيسية تجنبا للازدحامات

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية المرور اربيل اغلاق الطرق رأس السنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل اليوم الجمعة، إغلاق بعض الطرق الرئيسية في المدينة، تحسبا من احتمال حصول ازدحامات خانقة بمناسبة العام الجديد.

وأفاد بيان لمديرية المرور انه سيتم اغلاق هذه الطرق بدءا من الساعة 7 مساء، ولغاية ساعات متأخرة من الليل.

واكد البيان انه سيتم اغلاق بعض الشوارع بشكل تام امام حركة مرور العجلات باستثناء السير على الأقدام، وهي كالاتي: تقاطع الإسكان من شارع 60 متراً وإلى حديقة "بروسك"، تقاطع "گەل" باتجاه داخل مركز السوق، تقاطع "ميديا" باتجاه داخل مركز السوق.

كما سيتم اغلاق تقاطع المحافظة باتجاه داخل السوق، نهاية شارع الحمراء، شارع 100 متر القسم المؤدي إلى "فاملي مول" على طريق "شقلاوة" سيتم اغلاق جانب واحد فقط، والطريق إلى شقلاوة سيكون مفتوحا من جانب طريق كويه.

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