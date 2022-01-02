سعر الدولار يتراجع في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد انخفاضا طفيفاً أمام العملة المحلية، فيما حافظ سعر الذهب على ثباته في أسواق إقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان



o 100 دولار = 147950 دينار

o 100 يورو = 168000 دينار

o 100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

o 100 ليرة تركية = 11000 دينار

o 100 ألف تومان إيراني = 5100 دينار

o دينار أردني واحد = 2014 ديناراً



سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان



o مثقال عيار 24 = 434000 دينار

o مثقال عيار 21 = 382000 دينار

o مثقال عيار 18 = 325000 دينار