اقتصاد

سعر الدولار يتراجع في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد انخفاضا طفيفاً أمام العملة المحلية، فيما حافظ سعر الذهب على ثباته في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

o        100 دولار = 147950 دينار
o        100 يورو = 168000 دينار
o        100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
o        100 ليرة تركية = 11000 دينار
o        100 ألف تومان إيراني = 5100 دينار
o        دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان

o        مثقال عيار 24 = 434000 دينار
o        مثقال عيار 21 = 382000 دينار
o        مثقال عيار 18 = 325000 دينار

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