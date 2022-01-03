سیاسة

مقتل 5 جنود سوريين واصابة 20 بهجوم لداعش في البادية السورية

author_image سوار أحمد
سوریا داعش البادية السورية مقتل جنود

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام سورية رسمية ان خمسة جنود قتلوا وأصيب 20 آخرون، بعد ان تعرضت حافلة نقل عسكرية تابعة للجيش لقوات الأسد، لهجوم صاروخي من قبل تنظيم داعش، في البادية السورية.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا"، انه "حوالي الساعة 19.00 يوم 2-1-2022 تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت "تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان "تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى بادية حمص، وتتألف التعزيزات من عربات عسكرية وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى عشرات الجنود".

وعلى صعيد متصل، نفذت طائرات حربية روسية، نحو 20 غارة على مواقع في البادية السورية ضمن محافظتي حمص وحماة.

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