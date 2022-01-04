بورصة أربيل.. الدولار يسجل انخفاضا آخر مقابل العملة المحلية

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء، مقابل العملة المحلية، في أسواق إقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147100 دينار

100 يورو = 165000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 11300 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5200 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 434000 دينار

مثقال عيار 21 = 382000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار