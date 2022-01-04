اقتصاد

بورصة أربيل.. الدولار يسجل انخفاضا آخر مقابل العملة المحلية

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء، مقابل العملة المحلية، في أسواق إقليم كوردستان.


أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

        100 دولار = 147100 دينار
        100 يورو = 165000 دينار
        100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
        100 ليرة تركية = 11300 دينار
        100 ألف تومان إيراني = 5200 دينار
       دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان

       مثقال عيار 24 = 434000 دينار
        مثقال عيار 21 = 382000 دينار
        مثقال عيار 18 = 325000 دينار

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