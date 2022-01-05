قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أحد قادة داعش في الحسكة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء، أن وحدات خاصة تابعة لها، ألقت القبض على أحد قادة تنظيم داعش في مركدا، الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن "العملية أسفرت عن اعتقال الزعيم الإرهابي المسؤول عن التخطيط للاغتيالات وتصنيع الأجهزة الناسف والفخاخ التي تستهدف الدوريات العسكرية والأمنية".

واضاف ان "معدات واسلحة وذخائر ووثائق كانت في حوزته صودرت خلال العملية".

وأضافت "سوريا الديمقراطية" إن العملية كانت الأولى هذا العام الجديد. وجاء ذلك بتضافر بين جهود قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش "لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والقضاء على تهديد الخلايا الإرهابية".

ورغم أن داعش خسر كامل الأراضي التي استولى عليها عام 2019، لا يزال التنظيم يدير شبكات من الخلايا النائمة في جميع أنحاء شمال شرق سوريا، لا سيما في محافظة دير الزور في المناطق الواقعة على طول الحدود العراقية.

ويواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعم العمليات المناهضة لداعش التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية كجزء من الجهود المشتركة لحرمان مسلحي داعش وقادته من القدرة على العمل في سوريا.

وقبل رأس السنة، استولت وحدات قوات سوريا الديمقراطية العسكرية على ممول لداعش في قرية داشيشا، الواقعة في محافظة الحسكة.