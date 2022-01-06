الدولار يواصل الصعود في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس، مقابل العملة المحلية، في حين يراوح سعر الذهب بمكانه في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147950 دينار
100 يورو = 167000 دينار
100 جنيه إسترليني = 199500 دينار
100 ليرة تركية = 11000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 430000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 323000 دينار