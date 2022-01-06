تسجيل 5 اصابات بـ "أوميكرون" بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الخميس، تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون، في محافظة دهوك.

وقال سامان بزنجي في مؤتمر صحفي، انه تم تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في محافظة دهوك، مشيرا الى أن كافة المصابين هم أفراد لعائلة واحدة.

وأشار برزنجي الى ان أحد أفراد العائلة عاد من خارج البلاد حاملا الفيروس، ثم انتقل الى أفراد العائلة الآخرين بحكم الاختلاط.

وأكد برزنجي ان المصابين كلهم، لم يتلقوا اللقاحات.

واكد وزير الصحة في لقاء سابق مع دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ان "التوقعات تشير إلى أننا قريبون جداً من انتشار هذا الفيروس في إقليم كوردستان لأنه لدينا خبرة سابقة حول هذه المواضيع".

وأشار برزنجي الى ان وزارة الصحة اتخذت بعض التدابير الوقائية خصوصا في مراقبة أولئك الأشخاص القادمين إلى إقليم كوردستان من تلك البلدان التي انتشر بها "أوميكرون".

من جهتها أكدت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، تسجيل حالات اصابة بـ "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وذكرت الصحة في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.