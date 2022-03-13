سیاسة

الخارجية العراقية: هجوم أربيل انتهاك صارخ ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية، ان الهجوم الذي استهدف أربيل فجر اليوم الأحد، "يمثل "انتهاكاً صارخاً" للسيادة العراقية".

وذكرت الوزارة في بيان إنها "تُدينُ القصفَ الصاروخيّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كوردستان العراق، لِما يحملهُ من إنتهاكٍ صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والإستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة".

وتابع البيان، أن "هذا الاعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى".

وتبنى الحرس الثوري بشكل رسمي، الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان الليلة الماضية، حيث تم استهداف المدينة بـ 12 صاروخا، ولم يسفر القصف عن خسائر بشرية بل اقتصر على الاضرار المادية فقط.

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