استعداداً لمواجهة الإمارات.. العراق يهزم زامبيا ودياً 3-1

أربيل (كوردستان 24)- حقق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزاً ودياً على ضيفه الزامبي 3-1 الجمعة في بغداد، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الامارات ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

على استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية، سجل ثلاثية "اسود الرافدين" كل من ضرغام اسماعيل (10 من ركلة جزاء) واحمد ابراهيم (24) وايمن حسين (77)، فيما أهدى مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق هدف تقليص الفارق للضيوف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (29).

وكان المنتخب العراقي الطرف الافضل فنياً على مدى شوطي المباراة في ظل تدني مستوى الضيف الذي لم يشكل أي تهديد حقيقي لمرمى صاحب الارض الذي يتحضر للقاء الإمارات في الرابع والعشرين من آذار/مارس الجاري على ملعب محايد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي فضل نقل المباراة خارج العراق لدواع امنية.

وحضر اكثر من 25 الف متفرج الى استاد المدينة الدولي لمساندة منتخب بلادهم معنوياً قبل لقاء الامارات المرتقب، قد حملوا لافتات احتجاج على نقل المباراة خارج البلاد كتب على بعضها "نحن نتنفس كرة القدم لا تسرقوا فرحتنا".

وعوّل المنتخب العراقي كثيراً على إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الآسيوي المؤدي الى مونديال 2022، قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الاولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل نظيره الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.