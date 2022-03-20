سیاسة

لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تصل اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان لجنة تحقيقية قاسم الأعرجي اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصلت اليوم الأحد، لجنة تحقيقية رفيعة قادمة من بغداد، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وذلك لاستئناف التحقيق في القصف الصاروخي الإيراني على أربيل.

وتضم اللجنة التي يترأسها الأعرجي رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، ورئيس جهاز الأمن الوطني نعيم الشطري، وعدداً من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وكان في استقبال اللجنة وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وعددا من المسؤولين الحكوميين.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخ بعيد المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة بقناة كوردستان 24، وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وأدان المسؤولون في إقليم كوردستان والعراق الهجوم على أربيل، و استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، وابلغته احتجاجها على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

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