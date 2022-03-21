انطلاق الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" وبيدرسن يحدد "عناوين الجولة"

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم الاثنين، أعمال الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بحضور أعضاء من وفدي المعارضة وحكومة دمشق، بعد توقف دام خمسة أشهر من دون تحقيق أي تقدم.

وكشف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن عن "العناوين" التي ستبحث بها الجولة السابعة من الاجتماعات.

وقال إن العناوين هي أساسيات الحوكمة، وهوية الدولة، والثالث هو رموز الدولة، والرابع هيكل ووظائف السلطات العامة"، موضحا أنهم سيقضون يوما واحدا على كل مبدأ.

وأكدت "هيئة التفاوض السورية" عبر حسابها في فيس بوك يوم الأحد، وصول الهيئة المصغرة للجنة الدستورية الى جينيف، في حين قالت صحيفة (الوطن) المقربة من حكومة الأسد إن الوفد الحكومي وصل الى جينيف يوم السبت، على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق.