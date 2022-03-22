صحة وبیئة

زلزالان قويان يضربان تايوان ولا أنباء عن أضرار

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هزات ارضية تضرب بنجوين
هزات ارضية تضرب بنجوين
العالم تايوان زلزال

أربيل (كوردستان 24)- هز زلزالان قويان المباني في تايبه في تتابع سريع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وبلغت شدة أقواهما 6.6 درجة ووقع في جنوب شرق الجزيرة، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار.

ووقع أحدهما على عمق 30.6 كيلومتر، والآخر 19.3 كيلومتر. وشعر السكان بهما في أنحاء تايوان، وقال مكتب الأرصاد الجوية إن مركزيهما كان في منطقة هوالين بالقرب من مدينة تايتونج.

وهوالين وتايتونج منطقتان جبليتان، عدد السكان بهما قليل نسبيا.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال بجنوب تايوان في عام 2016، بينما قتل زلزال شدته 7.3 درجة أكثر من 2000 شخص في عام 1999.

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