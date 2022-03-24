الناتو: مستمرون في رفع قدرة الحلف القتالية في شرق أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- قال بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوم الخميس، ان هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، مؤكدا رفع قدرة الحلف القتالية ستستمر في شرق أوروبا.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إن عمليات روسيا في أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا، مضيفا: سنزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية. وأضاف أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أعلن الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، مشيرا الى أن دول الحلف قررت زيادة الإنفاق على الدفاع.

أمين عام الحلف أكد بالقول إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيدي وغير مسؤول ومزعزع للاستقرار.