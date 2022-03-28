الكاظمي يوجه بمعاقبة ضباط "مقصرين" في واجباتهم

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، بحجز الضبّاط "المقصّرين" وعزلهم عن مهامهم، مشدداَ على الوقوف بحزم أمام الاساءة للرموز الدينية او مهاجمة المقار الحزبية.

وقال مكتب الكاظمي وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان إن الكاظمي ترأس، اليوم، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

واكد المجلس "الوقوف بحزم امام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي او الاساءة الى الرموز الدينية، او مهاجمة المقار الحزبية والاملاك العامة والخاصة".

وأكد الكاظمي ضرورة "منع اي انعكاس سلبي للازمات السياسية على الشارع العراقي"، ووجه القوات الأمنية "باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والإجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

كما وجه الكاظمي "بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب".

ورفض المجلس أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.