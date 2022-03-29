"الديمقراطي الكوردستاني" ينفي تعرض مقره في السليمانية لإطلاق نار

أربيل (كوردستان 24)- نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعرض مقره في محاظة السليمانية، لإطلاق نار من قبل مسلحين.

وقال المتحدث باسم الفرع الرابع للحزب كامران غريب يوم الاثنين، في بيان ان خبرا تم تداوله في عدد من المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مقرات الحزب الديمقراطي في حدود السليمانية وجرح بعض "الرفاق".

واكد البيان ان الخبر مختلق وعار عن الصحة، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لم يتم إطلاق النار على مقر الفرع الرابع ولجان المناطق في حدود الفرع.