البنتاغون يخصص دعما ماليا لقوات سوريا الديمقراطية في ميزانية الدفاع للعام 2023

أربيل (كوردستان 24)- خصصت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" دعما ماليا لقوات سوريا الديمقراطية من ميزانية الدفاع للعام 2023.

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين، مشروع ميزانية السنة المالية للعام 2023 إلى الكونغرس للتصديق عليه، ويتضمن 813 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.

وتم تخصيص 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرج في إطار مكافحة تنظيم داعش، وذلك عبر دعم الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، وفق الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون للعام 2023.