قصف صاروخي يستهدف معسكر "زيلكان" بمحافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني عراقي ان محيط معسكر "زيلكان" التركي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، تعرض لقصف صاروخي.

وقال المصدر لكوردستان24 يوم الثلاثاء، إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ".

ولم يتم اعلان أي إصابات جراء القصف الصاروخي.

وتعرض المعسكر الذي تتخذه القوات التركية مقرا لها داخل الأراضي العراقية، لقصف بالصواريخ مطلع الشهر الجاري، حيث اطلقت وقتها باتجاه المعسكر أكثر من 10 صواريخ من الجانب الأيمن من الموصل.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافا بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.