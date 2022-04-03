العراق يشتري 100 ألف طن قمح من ألمانيا في مناقصة

أربيل (كوردستان 24)- اشترى مجلس الحبوب في العراق نحو 100 ألف طن من القمح من المتوقع أن يكون منشأها ألمانيا في مناقصة أغلقت الشهر المنصرم، حسبما قال متعاملون أوروبيون.

وأغلقت المناقصة في 17 من الشهر الماضي ولكن تم تمديد سريان العرض، حسبما ذكرته وكالة رويترز.

وذكر المتعاملون أنه تم شراء القمح بسعر يقدر بنحو 570 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن.

وفي وقت سابق إن وعُرض قمح أسترالي بأقل سعر في المناقصة.

واعتبر بعض التجار أن شرط العراق المتعلق بفترة شحن سريعة مدتها 30 يوماً فقط بعد إرساء العقود أمراً صعب التحقيق في ظل تقلب سوق الحبوب حالياً.