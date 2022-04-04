قفزة جديدة للنفط في ظل المخاوف بشأن الإمدادات العالمية

أربيل (كوردستان 24)- بلغت أسعار النفط اليوم الاثنين نحو 108 دولارات للبرميل بعد أن أخفق سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تهدئة المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء اتفاق إيران النووي.

وفاقمت حرب أوكرانيا مخاوف حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف مزيداً من الانخفاض في المعروض اعتباراً من الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

وارتفع خام برنت 3.19دولار بما يعادل 3.1 بالمئة إلى 107.58 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.46 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 102.73 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط حوالي 13 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأمريكية وسط تعهد دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات.

وجاء بعض الضغط على الأسعار من هدنة في اليمن، والتي يمكن أن تخفف من العوامل المهددة للإمدادات من الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة رويترز.