أسعار الدولار والعملات العالمية في تدولات بورصة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر الدولار والعملات العالمية اليوم الثلاثاء، في تدولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147750 دينار

100 يورو = 162000 دينار

100 جنيه إسترليني = 192000 دينار

100 ليرة تركية = 10000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 462000 دينار

مثقال عيار 21 = 407000 دينار

مثقال عيار 18 = 347000 دينار