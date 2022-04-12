أسعار الدولار والعملات العالمية في تدولات بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر الدولار والعملات العالمية اليوم الثلاثاء، في تدولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147750 دينار
100 يورو = 162000 دينار
100 جنيه إسترليني = 192000 دينار
100 ليرة تركية = 10000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 462000 دينار
مثقال عيار 21 = 407000 دينار
مثقال عيار 18 = 347000 دينار