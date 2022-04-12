الرئيس بارزاني يوجه رسالة لسكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية يونادم يوسف.

وجاءت الرسالة بمناسبة عقد المؤتمر التاسع للحركة الديمقراطية الآشورية والذكرى ال 43 لتأسيس الحركة ، وانتخاب يونادم يوسف أمينا للحركة.

وهنأ الرئيس بارزاني قيادة الحركة وأعضاءها ومؤيديها، فيما عبر عن تمنياته ان تؤدي قرارات وتوصيات المؤتمر إلى تعميق الانسجام والتعاون بين كافة أحزاب كوردستان، وترسيخ قيم الاخوة والوئام بين الأحزاب الدينية والوطنية في كوردستان.