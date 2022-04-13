اقتصاد

انخفاض منسوب المياه في سدود إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- انخفضت مستويات المياه بمعدل 50 بالمئة في ثلاثة سدود في إقليم كوردستان بسبب آثار تغير المناخ، وانخفاض نسبة الهطولات المطرية.

وقال عضو اللجنة العليا لمكافحة الجفاف، آري أحمد، لكوردستان 24 ان انخفاض نسبة هطول الأمطار هو أحد الآثار التي تلوح في الأفق لتغير المناخ الذي يواجه إقليم كوردستان والعراق.

وأضاف ان الهطولات المطرية في الإقليم حتى الآن، غير كافية لمنع الجفاف.

وقال مدير سلطة السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، لكوردستان 24 "ويبلغ منسوب المياه في سد دوكان 41 بالمئة فقط حاليا، بينما يبلغ منسوب المياه في كل من سدي دربندخان ودهوك حاليا ما يقرب من 50 في المائة".

وتخطط سلطات إقليم كوردستان لبناء 240 سدا إضافيا، 19 منها قيد الإنشاء حاليا، وذلك بهدف مواجهة الجفاف.

وخصصت حكومة إقليم كوردستان أموالا لحفر آبار مياه جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص المياه، وخاصة في العاصمة أربيل.

وأعلن وزير البيئة العراقي مؤخرا أن سبعة ملايين شخص في البلاد معرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على مياه الشرب في السنوات المقبلة.

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