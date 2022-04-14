سیاسة

فؤاد حسين: العراق لن يكون منطلقا لأي تهديد لإيران

author_image سوار أحمد
العراق العراق ايران فؤاد حسين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس، ان العراق لن يكون منطلقا لأي عمل يهدد أمن وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال حسين خلال لقائه مع الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، في طهران، ان بلاده مهتمة بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية،مضيفا ان العراق ليس جارا للجمهورية الاسلامية فحسب بل هو ايضا حليف وصديق لها.

واضاف حسين ان العراق لن يكون أبدا منطلقا للعمل ضد أمن إيران، فيما اكد استعداد العراق لتعاون واسع النطاق، بما في ذلك في المجال الأمني، لمنع أي تهديد لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتوجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، صباح يوم أمس الأربعاء الى إيران، على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين.

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